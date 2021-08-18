В Киеве заметили мужчину с татуировкой Зеленского на ноге (фото)

Реакция пользователей сети на татуировку с Зеленским не заставила себя ждать

В Киеве на трамвайной остановке заметили мужчину с татуировкой с изображением Владимира Зеленского. Президент Украины на зеленом фоне улыбался людям с ноги его сторонника. Реакция соцсетей не заставила себя ждать.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook пользователь Тихолаз Игорь.

"Не понимаю — как могла татуха сползти вниз на полметра???", — говорится в подписи к фото.

Портрет президента Украины на ноге мужчины вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи заговорили о новой таинственной болезни, еще часть задалась вопросом: "Где Порошенко?", А другие просто перешли на личные оскорбления сторонника Зеленского.

"Так вот какая она 73% -болезнь", — написал Юрий Подлесный.

"Но это не татуха. Это лишай такой", — заявил Василий Макаренко.

реакция соцсетей

"На другой Порошенко должен быть", — написал Виктор Хоменко. После этого его поддержали другие участники обсуждения и предложили сделать татуировку с другими украинскими политиками.

реакция соцсетей

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