В Киеве заметили мужчину с татуировкой Зеленского на ноге (фото)
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Реакция пользователей сети на татуировку с Зеленским не заставила себя ждать
В Киеве на трамвайной остановке заметили мужчину с татуировкой с изображением Владимира Зеленского. Президент Украины на зеленом фоне улыбался людям с ноги его сторонника. Реакция соцсетей не заставила себя ждать.
Соответствующее фото опубликовал в Facebook пользователь Тихолаз Игорь.
"Не понимаю — как могла татуха сползти вниз на полметра???", — говорится в подписи к фото.
Портрет президента Украины на ноге мужчины вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи заговорили о новой таинственной болезни, еще часть задалась вопросом: "Где Порошенко?", А другие просто перешли на личные оскорбления сторонника Зеленского.
"Так вот какая она 73% -болезнь", — написал Юрий Подлесный.
"Но это не татуха. Это лишай такой", — заявил Василий Макаренко.
"На другой Порошенко должен быть", — написал Виктор Хоменко. После этого его поддержали другие участники обсуждения и предложили сделать татуировку с другими украинскими политиками.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине начнут награждать "национальных легенд". Награду лично будет выдавать президент Украины Владимир Зеленский перед Днем Независимости. Что это за награда и как ее получить — читайте в нашем материале.
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