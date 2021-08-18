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У Києві помітили чоловіка з татуюванням Зеленського на нозі (фото)

Автор
А. Дворовенко
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Автор
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У Києві помітили чоловіка з татуюванням Зеленського на нозі (фото) Новина оновлена 18 серпня 2021, 15:53
Чоловік з татуюванням Зеленського у Києві

Реакція користувачів мережі на татуювання з Зеленським не змусила на себе чекати

У Києві на трамвайній зупинці помітили чоловіка з татуюванням із зображенням Володимира Зеленського. Президент України на зеленому фоні посміхався людям з ноги його прихильника. Реакція соцмереж не змусила на себе чекати.

Відповідне фото опублікував у Facebook користувач Тихолаз Ігор.

"Не розумію — як могла татуха сповзти вниз на півметра???", — йдеться у підписі до фото.

Портрет президента України на нозі чоловіка викликав бурхливу реакцію у соцмережах. Користувачі заговорили про нову таємничу хворобу, ще частина задалась питанням: "Де Порошенко?", а інші просто перейшли на особисті образи прихильника Зеленського.

"Так он яка вона 73%-хвороба", — написав Юрій Підлісний.

"Та то не татуха. То лишай такий", — заявив Василь Макаренко. 

Реакція соцмереж
Реакція соцмереж

"На іншій Порошенко мав би бути", — написав Віктор Хоменко. Після цього його підтримали інші учасники обговорення та запропонували зробити татуювання з іншими українськими політиками.

Реакція соцмереж
Реакція соцмереж

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні почнуть нагороджувати "національних легенд". Нагороду особисто видаватиме президент України Володимир Зеленський перед Днем Незалежності. Що це за нагорода і як її отримати — читайте в нашому матеріалі.

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