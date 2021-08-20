Укр

Разрушенную усадьбу Барбана сняли с воздуха

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Разрушенную усадьбу Барбана сняли с воздуха Новость обновлена 20 августа 2021, 15:49

Активисты продолжают пытаться остановить дальнейший демонтаж.

В Киеве в пятницу, 20 августа, было частично снесено историческое здание на улице Обсерваторной, 6. Работы по его демонтажу были начаты в 5 часов утра.

Кадрами того, во что превратился дом поделился фотограф Александр Гончаров.

"Так сейчас выглядит полуразрушенная усадьба Барбана, которую начали уничтожать сегодня утром. Неравнодушные киевляне рассказали, что на замечания по разрушению исторического памятника строители отвечают — "Мне пофиг", — написал он.

По его словам, в настоящее время на месте находится много активистов, которые пытаются препятствовать дальнейшему разрушению здания.

Как известно, дом титулярного советника Российской империи Александр Барбана был построен в 1891 году. Министерство культуры запретило снос дома в виду его исторической ценности.

Впрочем, как видно, застройщика это не остановило.

Во время сноса здания между активистами и полицией произошли столкновения, в результате которых несколько человек были задержаны. Против них открыли дела за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

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