Полиция расследует ситуацию с домом Барбана в Киеве (видео)
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Накануне возле усадьбы произошли стычки активистов с полицией
Полиция Киева разбирается в ситуации вокруг сноса исторического дома Барбана на улице Обсерваторная, 6. Отдел дознания подал в суд прошение об аресте имущественного комплекса с запретом действий в рамках расследования по статье "Самоуправство".
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Также стала известна судьба активистов, которые накануне были задержаны полицией во время протеста против строительных работ на территории усадьбы.
Видео стычки с правоохранителями разместил активист Олег Симороз. На нем видно, как полиция заламывает руки лежащему на земле человеку.
В полиции сообщили, что двух задержанных мужчин доставили в Шевченковское управление столичной полиции. В отношении них составили протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским. Им грозят штраф, общественные работы, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Усадьбу Барбана снесли в Киеве 20 августа рано утром. Работы велись несмотря на предписание Министерства культуры об их остановке. Ранее, как писал "Телеграф", в апреле, подобная ситуация разыгралась вокруг дома Уткина в столице. Его также снесли.
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