Полиция расследует ситуацию с домом Барбана в Киеве (видео)

Накануне возле усадьбы произошли стычки активистов с полицией

Полиция Киева разбирается в ситуации вокруг сноса исторического дома Барбана на улице Обсерваторная, 6. Отдел дознания подал в суд прошение об аресте имущественного комплекса с запретом действий в рамках расследования по статье "Самоуправство".

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

После сноса место, где была усадьба выглядит так.

Также стала известна судьба активистов, которые накануне были задержаны полицией во время протеста против строительных работ на территории усадьбы.

Видео стычки с правоохранителями разместил активист Олег Симороз. На нем видно, как полиция заламывает руки лежащему на земле человеку.

В полиции сообщили, что двух задержанных мужчин доставили в Шевченковское управление столичной полиции. В отношении них составили протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским. Им грозят штраф, общественные работы, исправительные работы или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Усадьбу Барбана снесли в Киеве 20 августа рано утром. Работы велись несмотря на предписание Министерства культуры об их остановке. Ранее, как писал "Телеграф", в апреле, подобная ситуация разыгралась вокруг дома Уткина в столице. Его также снесли.