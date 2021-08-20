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Поліція розслідує ситуацію з будинком Барбана в Києві (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Поліція розслідує ситуацію з будинком Барбана в Києві (відео) Новина оновлена 20 серпня 2021, 13:09
Садиба Барбана до знесення

Напередодні біля садиби відбулися сутички активістів з поліцією

Поліція Києва розбирається в ситуації навколо знесення історичного будинку Барбана на вулиці Обсерваторна, 6. Відділ дізнання подав до суду прохання про арешт майнового комплексу із забороною дій в рамках розслідування за статтею "Самоправство".

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Після знесення місце, де була садиба виглядає так.
Після знесення місце, де була садиба виглядає так.

Також стала відома доля активістів, які напередодні були затримані поліцією під час протесту проти будівельних робіт на території садиби.

Відео сутички з правоохоронцями розмістив активіст Олег Симороз. На ньому видно, як поліція заламує руки людині, що лежить на землі.

У поліції повідомили, що двох затриманих чоловіків доставили в Шевченківське управління столичної поліції. Відносно них склали протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейським. Їм загрожують штраф, громадські роботи, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Садибу Барбана знесли в Києві 20 серпня рано вранці. Роботи велися всупереч припису Міністерства культури про їх зупинення.

Раніше, як писав "Телеграф", в квітні, подібна ситуація розігралася навколо будинку Уткіна в столиці. Його також знесли.

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