Зруйновану садибу Барбала зняли з повітря

Активісти продовжують намагатися зупинити подальший демонтаж.

У Києві в п’ятницю, 20 серпня, було частково знесено історичну будівлю на вулиці Обсерваторній, 6. Роботи по його демонтажу були розпочаті о 5 годині ранку.

Кадрами того, у що перетворився будинок поділився фотограф Олександр Гончаров.

"Так зараз виглядає напівзруйнована садиба Барбана, яку почали нищити сьогодні зранку. Небайдужі кияни розповіли, що на зауваження по руйнуванню історичної пам’ятки будівельники відповідають -" Мені пофіг ", — написав він.

За його словами, в даний час на місці знаходиться багато активістів, які намагаються перешкоджати подальшому руйнуванню будівлі.

Як відомо, будинок титулярного радника Російської імперії Олександра Барбана був побудований в 1891 році. Міністерство культури заборонило знесення будинку в звязку з його історичною цінністю.

Втім, як видно, забудовника це не зупинило.

Під час знесення будівлі між активістами і поліцією сталися сутички, в результаті яких кілька людей були затримані. Проти них відкрили справи за дрібне хуліганство і непокору співробітникам правоохоронних органів.