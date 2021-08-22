В Киеве торжественно открыли "Бронзового капитана" в честь полицейских, а затем спрятали статую под палатку (фото)

Пользователям сети памятник напомнил самого Андрея Небытова

В Киеве в пятницу, 20 августа, ко Дню Независимости Украины торжественно открыли памятник в честь действующих полицейских — "Бронзового капитана". Открывал статую глава Нацполиции Киевщины Андрей Небытов, однако уже на следующий день ее без объяснений закрыли синей палаткой.

Об открытии памятника сообщила пресс-служба полиции Киевской области, опубликовав праздничные фото.

Известно, что на производство статуи капитана ушло почти 180 килограммов бронзы, а высота его составила почти 2 метра.

Во время торжественного открытия Андрей Небытов отметил, что этот памятник — это прообраз тысяч правоохранителей, которые защищают украинцев от преступников, а его уникальность в том, что он возведен в честь действующих офицеров.

Стоит отметить, что открывал памятник Небытов в свой День рождения, а пользователи сети отметили большую схожесть между чертами "Бронзового капитана" и начальника Нацполиции Киевщины.

Вот как выглядел памятник полицейским в день его открытия:

А уже в субботу, 21 августа, как сообщили в Facebook-сообществе "STOP MyCop: контроль полиции", бронзовый памятник полицейским закрыли палаткой. Причем никаких объяснений официальные структуры не предоставили.

В сети предположили, что памятник закрыли от посторонних глаз, чтобы предотвратить акты вандализма за его сходство с Андреем Небытовым.

Вот как место, где стоит "Бронзовый капитан", выглядит сейчас:

Памятник полицейским в Киеве закрыли шатром

Напомним, как сообщал "Телеграф", в День рождения начальника Нацполиции Киевщины Андрея Небытова разгорелся еще один скандал. Его подопечные записали видеопоздравление во время репетиции парада в Киеве, однако в сети видео назвали "е****ым совком".