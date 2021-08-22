У Києві урочисто відкрили "Бронзового капітана" на честь поліцейських, а потім заховали статую під наметом (фото)

Користувачам мережі пам'ятник нагадав самого Андрія Нєбитова

У Києві у п’ятницю, 20 серпня, до Дня Незалежності України урочисто відкрили памʼятник на честь діючих поліцейських — "Бронзового капітана". Відкривав статую глава Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов, однак вже на наступний день її без пояснень закрили синім наметом.

Про відкриття пам’ятника повідомила прес-служба поліції Київської області, опублікувавши святкові фото.

Відомо, що на виробництво статуї капітана пішло майже 180 кілограмів бронзи, а висота його склала майже 2 метри.

Під час урочистого відкриття Андрій Нєбитов зазначив, що цей пам’ятник — це прообраз тисяч правоохоронців, які захищають українців від злочинців, а його унікальність у тому, що він зведений на честь діючих офіцерів.

Варто зазначити, що відкривав пам’ятник Нєбитов у власний День народження, а користувачі мережі відзначили неабияку схожість між рисами "Бронзового капітана" та начальника Нацполіції Київщини.

Ось як виглядав пам’ятник поліцейським у день його відкриття:

А вже у суботу, 21 серпня, як повідомили у Facebook-спільноті "STOP MyCop: контроль поліції", бронзовий пам’ятник поліцейським закрили заметом. При чому жодних пояснень офіційні структури не надавали.

У мережі припустили, що пам’ятник закрили від сторонніх очей, щоб запобігти актам вандалізму через його схожість з Андрієм Нєбитовим.

Ось як місце, де стоїть "Бронзовий капітан", виглядає зараз:

Пам'ятник поліцейським у Києві закрили наметом

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у День народження начальника Нацполіції Київщини Андрія Нєбитова розгорівся ще один скандал. Його підопічні записали відеопривітання під час репетиції параду в Києві, однак у мережі відео назвали "й****им совком".