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"Е *** ий совок" — в мережі не оцінили відеопривітання для шефа поліції під час репетиції параду в Києві (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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"Е *** ий совок" — в мережі не оцінили відеопривітання для шефа поліції під час репетиції параду в Києві (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 08:44
Працівники Нацполіції України на репетиції параду до Дня незалежності у Києві

На 7 ранку 21 серпня привітання набрало 13 тисяч переглядів.

Генерал, начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов святкує день народження. Його підлеглі вирішили на репетиції параду записати відеопривітання для керівника.

Запис вони розмістили на сторінці поліції Київщини в Facebook.

На відео правоохоронці в честь Нєбитова кричать слава, аплодують, а барабанщиці стукають по своїх інструментах.

У коментарях глядачі відеозапису бажали генералу поліції многая літа, одночасно з тим багато обурилися і висловили негативну думку про таке відео.

"А мамкам привіт передавати будете?", "Пустили мусорів на військовий парад", "Е *** ий совок", — такі коментарі з’явилися під відео за ніч. Користувачі оцінили запис як підлабузництво і назвали "дичиною".

Screenshot коментарів
Screenshot коментарів
Screenshot коментарів
Screenshot коментарів
Screenshot коментарів
Screenshot коментарів

Відзначимо, що Андрій Нєбитов займає пост начальника головного управління Національної поліції Київської області понад два роки, він зайняв цей пост 17 липня 2019 року. Попередній глава пішов у відставку після вбивства патрульними п’ятирічного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому.

Раніше "Телеграф" писав, що дитина стала випадковою жертвою п’яних правоохоронців.

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