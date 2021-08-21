"Е***ый совок" - в сети не оценили видеопоздравление для шефа полиции во время репетиции парада в Киеве (видео)

На 7 утра 21 августа поздравление набрало 13 тысяч просмотров.

Генерал, начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов празднует день рождения. Его подчиненные решили на репетиции парада записать видеопоздравление для руководителя.

Запись они разместили на странице полиции Киевщины в Facebook.

На видео правоохранители в честь Небытова кричат слава, хлопают, а барабанщицы стучат по своим инструментам.

В комментариях зрители видеозаписи желали генералу полиции многая лета, одновременно с тем многие возмутились и высказали негативное мнение про такое видео.

"А мамам привет передавать будете?", "Пустили мусоров на военный парад", "Е***ый совок", — такие комментарии появились под видео за ночь. Пользователи сочли запись — подхалимством и назвали "дичью".

Screenshot комментариев

Screenshot комментариев

Screenshot комментариев

Отметим, что Андрей Небытов занимает пост начальника главного управления Национальной полиции Киевской области более двух лет, он занял этот пост 17 июля 2019 года. Предыдущий глава ушел в отставку после убийства патрульными пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Ранее "Телеграф" писал, что ребенок стал случайной жертвой пьяных правоохранителей.