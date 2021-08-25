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Проник в дом и изувечил спящих детей: подробности кровавого преступления под Киевом

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Проник в дом и изувечил спящих детей: подробности кровавого преступления под Киевом Новость обновлена 25 августа 2021, 16:02
Копам удалось схватить преступника по горячим следам

Житель Киевской области решил убить двух незнакомых ему детей, которые спали в своем доме

В поселке Глеваха Фастовского района Киевской области неизвестный мужчина с ножом проник в дом к спящей семье и напал на детей.

Об этом рассказали в облуправлении Нацполиции.

Сообщение о нападении поступило от 37-летней владелицы дома, куда проник злоумышленник. Как выяснили копы, ЧП произошло около 3:00, когда все члены семьи спали.

Внезапно родители проснулись от детского крика и побежали в спальню, где над детьми склонился неизвестный. Последний сразу же начал бежать, пока родители бросились к 8-летнему мальчику и его 14-летней сестре. У младшего они увидели резаную рану в области груди, а у девочки был разбит нос. Повсюду в детской была кровь.

Ребят тут же отвезли в больницу и вызвали полицию, сотрудникам которой удалось схватить нападавшего по горячим следам. Им оказался 26-летний житель Бучанского района, который не объяснил мотив своего поступка.

За покушение на преступление и попытку умышленного убийства несовершеннолетних задержанному грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе в ночь на 25 августа произошла стрельба, в результате которой пострадал ребенок.

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