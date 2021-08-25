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Проник до будинку і понівечив сплячих дітей: подробиці кривавого злочину під Києвом

Автор
О. Волкова
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Проник до будинку і понівечив сплячих дітей: подробиці кривавого злочину під Києвом Новина оновлена 25 серпня 2021, 16:02
Копам вдалося схопити злочинця по гарячих слідах

Житель Київської області вирішив убити двох незнайомих йому дітей, які спали в своєму будинку

У селищі Глеваха Фастівського району Київської області невідомий чоловік з ножем проник в будинок до сплячої сім’ї і напав на дітей.

Про це розповіли в облуправлінні Нацполіції.

Повідомлення про напад надійшло від 37-річної власниці будинку, куди проник зловмисник. Як з’ясували копи, НП сталася близько 3:00, коли всі члени сім’ї спали.

Раптово батьки прокинулися від дитячого крику і побігли в спальню, де над дітьми схилився невідомий. Останній відразу ж почав тікати, поки батьки кинулися до 8-річного хлопчика і його 14-річної сестри. У молодшого вони побачили різану рану в області грудей, а у дівчинки був розбитий ніс. Всюди в дитячій була кров.

Постраждалих тут же відвезли в лікарню і викликали поліцію, співробітникам якої вдалося схопити нападника по гарячих слідах. Ним виявився 26-річний житель Бучацького району, який не пояснив мотив свого вчинку.

За замах на злочин і спробу умисного вбивства неповнолітніх затриманому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на 25 серпня сталася стрілянина, в результаті якої постраждала дитина.

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