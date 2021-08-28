Убил, расчленил и заморозил жену - полиция задержала подозреваемого (фото, видео)

Правоохранители сообщают, что муж с женой часто ссорились.

Вероятного убийцу и расчленителя женщины в Киеве задержали в Черкассах. Трагедия случилась в Подольском районе столицы. Под подозрение правоохранителей попал муж.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

27 августа около полудня киевлянин пришел в гости к родственникам на проспект Правды, но вместо дружеского общения нашел фрагменты тела женщины. Ее удалось идентифицировать спустя некоторое время. Ею оказалась жительница квартиры, 40-летняя уроженка Черкасской области.

Трагедия произошла на проспекте Правды

В совершении убийства и расчленения заподозрили 35-летнего мужа женщины. По информации полиции, мужчина ударил женщину ножом 15 раз, затем раздели тело на части и спрятал в морозилке.

Криминалист осматривает нож

Эксперты установили, что с замороженным телом рядом мужчина жил еще около недели. Правоохранители выяснили, что он выехал в Черкассы. Местная полиция оперативно его задержала — мужчину нашли на территории собственности погибшей, он пытался свести счеты с жизнью.

Трагедию внесли в ЕРДР по статье умышленное убийство, санкция статьи — до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове подростка, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, оставили под стражей.