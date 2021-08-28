Убив, розчленував і заморозив дружину — поліція затримала підозрюваного (фото, відео)

Правоохоронці повідомляють, що чоловік з дружиною часто сварилися.

Ймовірного вбивцю і розчленовувача жінки в Києві затримали в Черкасах. Трагедія трапилася в Подільському районі столиці. Під підозру правоохоронців потрапив чоловік.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

27 серпня близько полудня киянин прийшов у гості до родичів на проспект Правди, але замість дружнього спілкування знайшов фрагменти тіла жінки. Її вдалося ідентифікувати через деякий час. Нею виявилася жителька квартири, 40-річна уродженка Черкаської області.

Трагедія сталася на проспекті Правди

У скоєнні вбивства і розчленування запідозрили 35-річного чоловіка жінки. За інформацією поліції, чоловік ударив жінку ножем 15 разів, потім розтяв тіло на частини і заховав в морозилці.

Криміналіст оглядає ніж

Експерти встановили, що з замороженим тілом поруч чоловік жив ще близько тижня. Правоохоронці з’ясували, що він виїхав до Черкас. Місцева поліція оперативно його затримала — чоловіка знайшли на території власності загиблої, він намагався звести рахунки з життям.

Трагедію внесли в ЄРДР за статтею умисне вбивство, санкція статті — до 15 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові підлітка, підозрюваного у вбивстві шестирічної дівчинки, залишили під вартою.