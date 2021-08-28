Рус

Убив, розчленував і заморозив дружину — поліція затримала підозрюваного (фото, відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
294
Убив, розчленував і заморозив дружину — поліція затримала підозрюваного (фото, відео) Новина оновлена 28 серпня 2021, 09:02
Поліція обшукала квартиру та знайшла фрагменти тіла.

Правоохоронці повідомляють, що чоловік з дружиною часто сварилися.

Ймовірного вбивцю і розчленовувача жінки в Києві затримали в Черкасах. Трагедія трапилася в Подільському районі столиці. Під підозру правоохоронців потрапив чоловік.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

27 серпня близько полудня киянин прийшов у гості до родичів на проспект Правди, але замість дружнього спілкування знайшов фрагменти тіла жінки. Її вдалося ідентифікувати через деякий час. Нею виявилася жителька квартири, 40-річна уродженка Черкаської області.

Трагедія сталася на проспекті Правди
Трагедія сталася на проспекті Правди

У скоєнні вбивства і розчленування запідозрили 35-річного чоловіка жінки. За інформацією поліції, чоловік ударив жінку ножем 15 разів, потім розтяв тіло на частини і заховав в морозилці.

Криміналіст оглядає ніж
Криміналіст оглядає ніж

Експерти встановили, що з замороженим тілом поруч чоловік жив ще близько тижня. Правоохоронці з’ясували, що він виїхав до Черкас. Місцева поліція оперативно його затримала — чоловіка знайшли на території власності загиблої, він намагався звести рахунки з життям.

Трагедію внесли в ЄРДР за статтею умисне вбивство, санкція статті — до 15 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові підлітка, підозрюваного у вбивстві шестирічної дівчинки, залишили під вартою.

Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Здоров'я
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Вакцинація не завжди рятує від коронавірусу, але допоможе не померти, — лікар пояснив ситуацію
Дата публікації
Категорія
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
"Приватбанк" перед продажем розділять: борги Коломойського ляжуть на плечі українців?
Дата публікації
Категорія
Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Підсумки дня 27 серпня: загибель українського військового на Донбасі, падіння бомбардувальника в РФ, перехід Роналду в "МЮ"
Дата публікації
Категорія
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Не прорив, а розвиток: чому Зеленський присвоїв собі заслуги Порошенка, Яценюка і навіть Азарова
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір
Українські паралімпійці за три дні завоювали більше медалей, ніж олімпійці за весь турнір