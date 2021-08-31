Над Киевом летали военно-транспортные самолеты американского спецназа (видео)

Пролет был посвящен завершению учений американских спецподразделений в Украине.

Над столицей Украины пролетели два военных самолета США MC -130J Commando II.

Об этом сообщило посольство США в Киеве в Фейсбук.

В сообщении указано, что самолеты совершили ознакомительный пролет для представителей украинской власти. Их маршрут пролегал над Днепром, Аркой дружбы народов, Киево-Печерской лаврой, музеем Второй мировой войны и памятником Родина мать.

Представители сил спецопераций США находятся в Виннице в течении месяца, где проводили совместные учения с подразделениями ВСУ.

Пролет самолетов над Киевом был приурочен к завершению этой миссии.

Как сообщалось ранее, 31 августа президент Украины Владимир Зеленский отправился в США с официальным визитом.

Кроме Вашингтона, где у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом, Зеленский посетит ряд других городов страны.