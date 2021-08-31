Над Києвом літали військово-транспортні літаки американського спецназу (відео)
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Проліт був присвячений завершенню навчань американських спецпідрозділів в Україні.
Над столицею України пролетіли два військові літаки США MC -130J Commando II.
Про це повідомило посольство США в Києві в Фейсбук.
У повідомленні зазначено, що літаки здійснили ознайомчий проліт для представників української влади. Їх маршрут пролягав над Дніпром, Аркою дружби народів, Києво-Печерською лаврою, музеєм Другої світової війни і пам’ятником Батьківщина мати.
Представники сил спецоперацій США знаходяться в Вінниці протягом місяця, де проводили спільні навчання з підрозділами ЗСУ.
Проліт літаків над Києвом був приурочений до завершення цієї місії.
Як повідомлялося раніше, 31 серпня президент України Володимир Зеленський відправився в США з офіційним візитом.
Крім Вашингтона, де у нього запланована зустріч з президентом США Джо Байденом, Зеленський відвідає ряд інших міст країни.
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