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Над Києвом літали військово-транспортні літаки американського спецназу (відео)

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Американський літак над Києвом Новина оновлена 31 серпня 2021, 16:05
Американський літак над Києвом

Проліт був присвячений завершенню навчань американських спецпідрозділів в Україні.

Над столицею України пролетіли два військові літаки США MC -130J Commando II.

Про це повідомило посольство США в Києві в Фейсбук.

У повідомленні зазначено, що літаки здійснили ознайомчий проліт для представників української влади. Їх маршрут пролягав над Дніпром, Аркою дружби народів, Києво-Печерською лаврою, музеєм Другої світової війни і пам’ятником Батьківщина мати.

Представники сил спецоперацій США знаходяться в Вінниці протягом місяця, де проводили спільні навчання з підрозділами ЗСУ.

Проліт літаків над Києвом був приурочений до завершення цієї місії.

Як повідомлялося раніше, 31 серпня президент України Володимир Зеленський відправився в США з офіційним візитом.

Крім Вашингтона, де у нього запланована зустріч з президентом США Джо Байденом, Зеленський відвідає ряд інших міст країни.

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