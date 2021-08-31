Укр

"Это надолго": 4-километровую пробку возле Южного Моста в Киеве сняли с воздуха

Автор
Г. Лубенец
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Пробка в Киеве Новость обновлена 31 августа 2021, 17:20
Пробка в Киеве

Местные говорят, что такую картину видят чуть ли не ежедневно.

В Киеве на проспекте Николая Бажана образовался многокилометровый затор.

Длинную очередь машин заснял с высоты фотограф Александр Гончаров.

"Офигенный затор на Бажана. И это надолго", — написал он.

В телеграм-канале "Типичный Киев" указали, что проблемы с движением связаны с продолжающимся ремонтом Южного моста.

Пользователи сети в комментариях указывают, что утром неподалеку от места съезда в одну полосу произошло ДТП, которое еще более замедлило проезд.

Другие же указывают, что такая картина там наблюдается чуть ли не ежедневно.

Заторы на Бажана
Заторы на Бажана

Как сообщалось ранее, в Киеве накануне прошли сильные дожди с грозами, которые привели к подтоплению улиц и падению деревьев. Местами были повреждены автомобили, а на Виноградаре молния поразила трансформаторную будку, из-за чего та взорвалась.

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