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"Це надовго": 4-кілометрову пробку біля Південного Моста в Києві зняли з повітря

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Пробка в Києві Новина оновлена 31 серпня 2021, 17:20
Пробка в Києві

Місцеві кажуть, що таку картину бачать мало не щодня.

У Києві на проспекті Миколи Бажана утворився багатокілометровий затор.

Довгу чергу машин зняв з висоти фотограф Олександр Гончаров.

"Офігенний затор на Бажана. І це надовго", — написав він.

У телеграм-каналі "Типовий Київ" вказали, що проблеми з рухом пов’язані з триваючим ремонтом Південного моста.

Користувачі мережі в коментарях вказують, що вранці неподалік від місця з’їзду в одну смугу сталося ДТП, яке ще більше сповільнило проїзд.

Інші ж вказують, що така картина там спостерігається мало не щодня.

Затори на Бажана
Затори на Бажана

Як повідомлялося раніше, в Києві напередодні пройшли сильні дощі з грозами, які призвели до підтоплення вулиць і падіння дерев. Місцями були пошкоджені автомобілі, а на Виноградарі блискавка вразила трансформаторну будку, через що та вибухнула.

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