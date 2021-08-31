"Це надовго": 4-кілометрову пробку біля Південного Моста в Києві зняли з повітря
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 63
Місцеві кажуть, що таку картину бачать мало не щодня.
У Києві на проспекті Миколи Бажана утворився багатокілометровий затор.
Довгу чергу машин зняв з висоти фотограф Олександр Гончаров.
"Офігенний затор на Бажана. І це надовго", — написав він.
У телеграм-каналі "Типовий Київ" вказали, що проблеми з рухом пов’язані з триваючим ремонтом Південного моста.
Користувачі мережі в коментарях вказують, що вранці неподалік від місця з’їзду в одну смугу сталося ДТП, яке ще більше сповільнило проїзд.
Інші ж вказують, що така картина там спостерігається мало не щодня.
Як повідомлялося раніше, в Києві напередодні пройшли сильні дощі з грозами, які призвели до підтоплення вулиць і падіння дерев. Місцями були пошкоджені автомобілі, а на Виноградарі блискавка вразила трансформаторну будку, через що та вибухнула.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-