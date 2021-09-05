"Что у нее в голове?" Девушка разозлила сеть неприличным видео с Монументом независимости (видео)

Личность девушки установить пока не удалось.

Пользователи Инстаграма нашли в соцсети видео, где неизвестная девушка приседает напротив Монумента Независимости в Киеве. Кадр выстроен таким образом, чтобы видео имело сексуальный подтекст.

Согласно информации на видео — запись опубликована в Инстаграме в прошлом году. В комментариях к видео пользователи высказали неодобрение поступку девушки. Несколько человек отметили, что испытывают испанский стыд (когда что-то недопустимое совершил кто-то другой, а стыдно тебе).

Девушку обвинили в попытке хайпануть и поспорили — когда ждать извинений.

Также часть комментаторов отметила, что ничего противозаконного она не совершила и к ответственности ее привлечь не получится.

Ранее "Телеграф" писал, что сумская студентка выложила видео, оскорбляющее украинцев и угрожала сжечь государственный флаг. Реакция пользователей, которые вычислили девушку не заставила себя ждать — спустя несколько часов она выложила в соцсетях официальные извинения.

Фото с монументом из Вашингтона выложил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Оно не несло дополнительного подтекста, но также не понравилось пользователям и породило немало "фотожаб".