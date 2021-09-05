"Що у неї в голові?" Дівчина розлютила мережу непристойним відео з Монументом незалежності (відео)

Особистість дівчини встановити поки не вдалося.

Користувачі Інстаграма знайшли в соцмережі відео, де невідома дівчина присідає навпроти Монумента Незалежності в Києві. Кадр збудований таким чином, щоб відео мало сексуальний підтекст.

Згідно з інформацією на відео — запис опублікований в Інстаграмі в минулому році. У коментарях до відео користувачі висловили несхвалення вчинку дівчини. Кілька людей відзначили, що відчувають іспанський сором (коли щось неприпустиме зробив хтось інший, а соромно тобі).

Дівчину звинуватили в спробі хайпанути і посперечалися — коли чекати вибачень.

Також частина коментаторів зазначила, що нічого протизаконного вона не зробила і до відповідальності її залучити не вийде.

Раніше "Телеграф" писав, що сумська студентка виклала відео, що ображає українців і загрожувала спалити державний прапор. Реакція користувачів, які вирахували дівчину не змусила себе чекати — через кілька годин вона виклала в соцмережах офіційні вибачення.

Фото з монументом з Вашингтона виклав прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Воно не несло додаткового підтексту, але також не сподобалося користувачам і породило чимало "фотожаб".