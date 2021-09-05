"Що у неї в голові?" Дівчина розлютила мережу непристойним відео з Монументом незалежності (відео)
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Особистість дівчини встановити поки не вдалося.
Користувачі Інстаграма знайшли в соцмережі відео, де невідома дівчина присідає навпроти Монумента Незалежності в Києві. Кадр збудований таким чином, щоб відео мало сексуальний підтекст.
Згідно з інформацією на відео — запис опублікований в Інстаграмі в минулому році. У коментарях до відео користувачі висловили несхвалення вчинку дівчини. Кілька людей відзначили, що відчувають іспанський сором (коли щось неприпустиме зробив хтось інший, а соромно тобі).
Дівчину звинуватили в спробі хайпанути і посперечалися — коли чекати вибачень.
Також частина коментаторів зазначила, що нічого протизаконного вона не зробила і до відповідальності її залучити не вийде.
Раніше "Телеграф" писав, що сумська студентка виклала відео, що ображає українців і загрожувала спалити державний прапор. Реакція користувачів, які вирахували дівчину не змусила себе чекати — через кілька годин вона виклала в соцмережах офіційні вибачення.
Фото з монументом з Вашингтона виклав прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Воно не несло додаткового підтексту, але також не сподобалося користувачам і породило чимало "фотожаб".
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