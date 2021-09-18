В Киеве 51-летний мужчина надругался над 8-летней девочкой прямо в туалете школы

Злоумышленника пытались задержать старшеклассники, однако он бежал

В Киеве в школе на Лесном проспекте на 8-летнюю девочку напал педофил. Он ждал ребенка в школьном туалете, после чего запугал ее, совершил действия развратного характера и сбежал.

Об этом вечером в пятницу, 17 сентября, сообщила пресс-служба полиции Деснянского района.

В полицию с заявлением обратилась мать школьницы. Женщина сообщила, что над ее ребенком поиздевались в помещении школьного туалета.

По прибытию на место правоохранители выяснили, что девочка на перемене зашла в туалет, где находился неизвестный. Злоумышленник запугал ребенка и совершил в отношении нее действия развратного характера. Ребенок начал кричать, после чего на место прибежали ученики старших классов. Они пытались задержать злоумышленника, но тот убежал.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале Киева, откуда он хотел скрыться. Им оказался местный житель 1971 года рождения.

Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления, а в начале сентября вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

За содеянное педофилу грозит до восьми лет лишения свободы по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины.

В Киеве задержали педофила, который развращал ребенка в школе на Лесном массиве

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одессе местный житель изнасиловал и развратил 10 девочек, используя для этого фотографию своего сына. Ему грозит пожизненное заключение.

Также сообщалось, что под Полтавой мужчина насиловал своего пасынка и снимал все на видео, которое затем заливал в Интернет.