У Києві 51-річний чоловік поглумився над 8-річною дівчинкою прямо в туалеті школи

Зловмисника намагалися затримати старшокласники, однак він втік

У Києві у школі на Лісовому проспекті на 8-річну дівчинку напав педофіл. Він чекав на дитину у шкільному туалеті, після чого залякав її, вчинив дії розпусного характеру і втік.

Про це ввечері у пʼятницю, 17 вересня, повідомила прес-служба поліції Деснянського району.

У поліцію із заявою звернулася матір школярки. Жінка повідомила, що над її дитиною познущалися у приміщенні шкільного туалету.

По прибуттю на місце правоохоронці зʼясували, що дівчинка на перерві зайшла в туалет, де знаходився невідомий. Зловмисник залякав дитину та скоїв відносно неї дії розпусного характеру. Дитина почала кричати, після чого на місце збіглися учні старших класів. Вони намагалися затримати зловмисника, але той втік.

Співробітники поліції затримали підозрюваного на залізничному вокзалі Києва, звідки він хотів втекти. Ним виявився місцевий житель 1971 року народження.

Зʼясувалося, що чоловік неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини, а на початку вересня вийшов з вʼязниці, де відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

За скоєне педофілу загрожує до восьми років позбавлення волі за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України.

У Києві затримали педофіла, який розбещував дитину у школі на Лісовому масиві

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Одесі місцевий житель згвалтував і розбести 10 дівчаток, використовуючи для цього фотографію власного сина. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Також повідомлялося, що під Полтавою чоловік ґвалтував свого пасинка і знімав все на відео, яке потім заливав в Інтернет.