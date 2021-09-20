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А потом хоть трава не расти: открытый Зеленским урбан-парк в Киеве опечалил своим видом (фото)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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На ВДНХ высох газон Новость обновлена 20 сентября 2021, 07:49
На ВДНХ высох газон

Жители Киева предполагают, что никто за порядком в парке теперь не будет следить.

В недавно открытом президентом Украины Владимиром Зеленским киевском урбан-парке, который построили на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ), начала сохнуть трава. Теперь от ранее зеленых газонов почти ничего не осталось.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает один из пользователей Twitter.

"Зеленский попиарился, перерезая ленту, а дальше хоть трава не расти", — подписал свой пост киевлянин.

Стоит отметить, что открытие урбан-парка состоялось совсем недавно, 11 сентября этого года.

Чуть больше, чем через неделю там почти полностью высохла трава, но никто из тех, кто принял участие в строительстве парка, похоже, после торжественного открытия не собирается следить за порядком в нем.

Проект парка входит в программу Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина". Главной целью создания этого кластера, по словам президента, было обеспечение гражданам доступа к спорту.

Как сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, урбан-парк в Киеве построили максимально быстро — это заняло всего два месяца. Стоит отметить, что Зеленский пообещал создания в 2022 году подобных парков во Львове, Кропивницкому, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах. Также он сказал, что спортивные парки появятся почти во всех областных центрах и нескольких других крупных городах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 сентября в Киеве на ВДНХ грузовой автомобиль проломил "сухой" фонтан на обновленной Арсенальной площади, которую открыли днем ранее.

Теги:
#Киев #Парк #ВДНХ
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