А потім хоч трава не рости: відкритий Зеленським урбан-парк у Києві засмутив своїм виглядом (фото)

Жителі Києва припускають, що ніхто за порядком у парку тепер не слідкуватиме.

У нещодавно відкритому президентом України Володимиром Зеленським київському урбан-парку, який побудували на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ), почала сохнути трава. Тепер від раніше зелених газонів майже нічого не залишилося.

Про це в неділю, 19 вересня, повідомляє один із користувачів Twitter.

"Зеленський попіарився, перерізаючи стрічку, а далі хоч трава не рости", — підписав свій пост киянин.

Варто відзначити, що відкриття урбан-парку відбулося зовсім нещодавно, 11 вересня цього року.

Трохи більше, ніж через тиждень там майже повністю висохла трава, але ніхто з тих, хто взяв участь у будуванні парку, схоже, після урочистого відкриття не збирається слідкувати за порядком у ньому.

Проєкт парку входить до програми Зеленського "Велике будівництво" і "Здорова Україна". Головною метою створення цього кластеру, за словами президента, було забезпечення громадянам доступу до спорту.

Як повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, урбан-парк у Києві збудували максимально швидко — це зайняло лише два місяці. Варто відзначити, що Зеленський пообіцяв створення у 2022 році подібних парків у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Сумах. Також він сказав, що спортивні парки зʼявляться майже у всіх обласних центрах та кількох інших великих містах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2 вересня у Києві на ВДНГ вантажний автомобіль проломив "сухий" фонтан на оновленій Арсенальній площі, яку відкрили днем раніше.