Рядом был подземный переход: в Киеве насмерть снесли пешехода, который перебегал дорогу (эксклюзивные фото)

Водитель в аварии не пострадал

В Киеве вечером в понедельник, 20 сентября, возле станции метро "Академгородок" насмерть сбили пешехода, который пытался перебежать дорогу.

Об этом с места события сообщил корреспондент "Телеграфа".

Известно, что смертельная авария произошла на проспекте Палладина. Другим участником аварии стал автомобиль "Фольксваген Гольф", который ехал в направлении выезда из города. Водитель после ДТП утверждал, что он не видел пешехода во время движения.

Судя по всему, мужчина выбежал на оживленную проезжую часть, вместо того, чтобы воспользоваться подземным пешеходным переходом, который расположен рядом.

Пострадавшего после удара отбросило на несколько метров. Он погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.

Сам водитель не пострадал, хотя у автомобиля полностью разбитое лобовое стекло.

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Смертельное ДТП с пешеходом на проспекте Палладина в Киеве Смертельное ДТП с пешеходом на проспекте Палладина в Киеве Смертельное ДТП с пешеходом на проспекте Палладина в Киеве

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Судя по данным карты, пешеход пытался перебежать дорогу через двойную сплошную полосу.

Место, где произошла смертельная ДТП с пешеходом

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве на Окружной дороге произошла авария, в которой погибла молодая девушка. Позже мы узнали эксклюзивные детали и получили фото с места смертельного ДТП.