Укр

В Киеве легковушка снесла ограждение долгостроя и протаранила гранитный бордюр (эксклюзивные фото)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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На Леся Курбаса автомобиль "Рено" снес ограждение долгостроя Новость обновлена 26 сентября 2021, 13:11
На Леся Курбаса автомобиль "Рено" снес ограждение долгостроя

Водитель автомобиля отделалась незначительными травмами

В Киеве на проспекте Леся Курбаса легковушка протаранила ограждение строительства, проехала еще несколько метров и врезалась в бордюр. К счастью, обошлось без жертв, однако автомобиль восстановлению не подлежит.

Об этом с места события сообщает корреспондент "Телеграфа".

Известно, что авария произошла с участием автомобиля Renault Zoe, за рулем которого находилась женщина. Машина снесла ограждение долгостроя, после чего на скорости проехала метров 30 и остановились только тогда, когда протаранила гранитный бордюр.

При этом водителю Renault удалось избежать серьезных травм, однако сам автомобиль восстановлению не подлежит. По информации родственников, женщине 28 лет.

К слову, в автомобиле было установлено детское кресло, но на момент аварии детей и других пассажиров в салоне не было.

Причины аварии пока неизвестны. Как отмечают очевидцы, женщина могла превысить скорость, или отвлечься.

Стоит отметить, что аварии на этом повороте происходят очень часто.

В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр
В Киеве на проспекте Курбаса "Рено" снесло ограждение долгостроя и врезалось в бордюр

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее сообщалось, что в Черноморске 16-летний подросток без разрешения матери взял ее автомобиль и на нем протаранил пять припаркованных машин.

Теги:
#Киев #ДТП #Авария #Проспект Леся Курбаса
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