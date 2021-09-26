В Киеве легковушка снесла ограждение долгостроя и протаранила гранитный бордюр (эксклюзивные фото)
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Водитель автомобиля отделалась незначительными травмами
В Киеве на проспекте Леся Курбаса легковушка протаранила ограждение строительства, проехала еще несколько метров и врезалась в бордюр. К счастью, обошлось без жертв, однако автомобиль восстановлению не подлежит.
Об этом с места события сообщает корреспондент "Телеграфа".
Известно, что авария произошла с участием автомобиля Renault Zoe, за рулем которого находилась женщина. Машина снесла ограждение долгостроя, после чего на скорости проехала метров 30 и остановились только тогда, когда протаранила гранитный бордюр.
При этом водителю Renault удалось избежать серьезных травм, однако сам автомобиль восстановлению не подлежит. По информации родственников, женщине 28 лет.
К слову, в автомобиле было установлено детское кресло, но на момент аварии детей и других пассажиров в салоне не было.
Причины аварии пока неизвестны. Как отмечают очевидцы, женщина могла превысить скорость, или отвлечься.
Стоит отметить, что аварии на этом повороте происходят очень часто.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Ранее сообщалось, что в Черноморске 16-летний подросток без разрешения матери взял ее автомобиль и на нем протаранил пять припаркованных машин.
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