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У Києві легковик зніс огорожу довгобуду та протаранив гранітний бордюр (ексклюзивні фото)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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На Леся Курбаса легковик "Рено" зніс огорожу довгобуду Новина оновлена 26 вересня 2021, 13:11
На Леся Курбаса легковик "Рено" зніс огорожу довгобуду

Водійка автомобіля відбулася незначними травмами

У Києві на проспекті Леся Курбаса легковик протаранив огорожу будівництва, проїхав ще кілька метрів та врізався у бордюр. На щастя, обійшлося без жертв, однак автомобіль відновленню не підлягає.

Про це з місця події повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Відомо, що аварія сталася за участю автомобіля Renault Zoe, за кермом якого перебувала жінка. Машина знесла огорожу довгобуду, після чого на швидкості проїхала метрів 30 і зупинилися лише тоді, коли протаранила бордюр.

При цьому водійці Renault вдалося уникнути серйозних травм, однак сам автомобіль відновленню не підлягає. За інформацією родичів, жінці 28 років.

До слова, у автомобілі було встановлене дитяче крісло, але на момент аварії дітей та інших пасажирів у салоні не було.

Причини аварії наразі невідомі. Як зазначають очевидці, жінка могла перевищити швидкість, чи відволіктись.

Варто зазначити, що аварії на цьому повороті стаються дуже часто.

У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр
У Києві на проспекті Курбаса "Рено" знесло огорожу довгобуду та врізалося в бордюр

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше повідомлялося, що у Чорноморську 16-річний підліток без дозволу матері взяв її автомобіль та на ньому протаранив пʼять припаркованих машин.

Теги:
#Київ #ДТП #Аварія #Проспект Леся Курбаса
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