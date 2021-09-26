У Києві легковик зніс огорожу довгобуду та протаранив гранітний бордюр (ексклюзивні фото)
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Водійка автомобіля відбулася незначними травмами
У Києві на проспекті Леся Курбаса легковик протаранив огорожу будівництва, проїхав ще кілька метрів та врізався у бордюр. На щастя, обійшлося без жертв, однак автомобіль відновленню не підлягає.
Про це з місця події повідомляє кореспондент "Телеграфа".
Відомо, що аварія сталася за участю автомобіля Renault Zoe, за кермом якого перебувала жінка. Машина знесла огорожу довгобуду, після чого на швидкості проїхала метрів 30 і зупинилися лише тоді, коли протаранила бордюр.
При цьому водійці Renault вдалося уникнути серйозних травм, однак сам автомобіль відновленню не підлягає. За інформацією родичів, жінці 28 років.
До слова, у автомобілі було встановлене дитяче крісло, але на момент аварії дітей та інших пасажирів у салоні не було.
Причини аварії наразі невідомі. Як зазначають очевидці, жінка могла перевищити швидкість, чи відволіктись.
Варто зазначити, що аварії на цьому повороті стаються дуже часто.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Раніше повідомлялося, що у Чорноморську 16-річний підліток без дозволу матері взяв її автомобіль та на ньому протаранив пʼять припаркованих машин.
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