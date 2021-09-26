У Києві легковик зніс огорожу довгобуду та протаранив гранітний бордюр (ексклюзивні фото)

Водійка автомобіля відбулася незначними травмами

У Києві на проспекті Леся Курбаса легковик протаранив огорожу будівництва, проїхав ще кілька метрів та врізався у бордюр. На щастя, обійшлося без жертв, однак автомобіль відновленню не підлягає.

Про це з місця події повідомляє кореспондент "Телеграфа".

Відомо, що аварія сталася за участю автомобіля Renault Zoe, за кермом якого перебувала жінка. Машина знесла огорожу довгобуду, після чого на швидкості проїхала метрів 30 і зупинилися лише тоді, коли протаранила бордюр.

При цьому водійці Renault вдалося уникнути серйозних травм, однак сам автомобіль відновленню не підлягає. За інформацією родичів, жінці 28 років.

До слова, у автомобілі було встановлене дитяче крісло, але на момент аварії дітей та інших пасажирів у салоні не було.

Причини аварії наразі невідомі. Як зазначають очевидці, жінка могла перевищити швидкість, чи відволіктись.

Варто зазначити, що аварії на цьому повороті стаються дуже часто.

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Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

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