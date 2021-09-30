Штурм РГА и заложники: в полиции рассказали, что на самом деле происходит в Броварах (видео)

Жители Броваров жалуются, что стрельба могла напугать детей и стариков

В Броварах Киевской области 30 сентября были слышны десятки выстрелов, которые не на шутку напугали местных жителей. Последние выложили в сеть видео с бегущими прохожими, воющими сиренами и предположили, что в центре города — масштабная перестрелка. Однако "ЧП" оказалось всего лишь учениями по территориальной обороне.

Об этом корреспонденту "Телеграфа" сообщили в горуправлении полиции.

Там успокаивают местных жителей и просят не переживать: военные стреляют холостыми и пострадавших не будет. А все, что происходит, — лишь отработка сценария по освобождению заложников, которых, по легенде, удерживают в местной РГА. Военные намеренно выбрали будний день и рабочее время, чтобы приблизить происходящее к реальной ситуации.

На момент выхода новости "террористов" уже задержали, а видео учений выглядит не таким пугающим, как запись, на которую попали исключительно звуки выстрелов и бегущие люди.

Отметим, что информацию об учениях, которые стартовали еще на прошлой неделе, неоднократно анонсировали в СМИ, однако знали об отработке действий силовиков далеко не все местные жители. Из-за этого и произошел переполох.

Сейчас же жители Броваров жалуются на силовиков в сети: дескать, они не думают о детях и пенсионерах, которые могли испугаться громких выстрелов.

Напомним, в Одесской области продолжается спецоперация "Гром" по задержанию мужчины, который на момент выхода новости продолжает вести стрельбу из ружья.