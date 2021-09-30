Штурм РДА та заручники: в поліції розповіли, що насправді відбувається в Броварах (відео)

Жителі Броварів скаржаться, що стрілянина могла налякати дітей і людей похилого віку

У Броварах Київської області 30 вересня були чутні десятки пострілів, які не на жарт налякали місцевих жителів. Останні виклали в мережу відео зі зляканими перехожими, виючими сиренами і припустили, що в центрі міста — масштабна перестрілка. Однак "НП" виявилася всього лише навчаннями з територіальної оборони.

Про це кореспонденту "Телеграфа" повідомили в міськуправлінні поліції.

Там заспокоюють місцевих жителів і просять не хвилюватися: військові стріляють холостими і постраждалих не буде. А все, що відбувається, — лише відпрацювання сценарію зі звільнення заручників, яких, за легендою, утримують в місцевій РДА. Військові навмисно обрали будній день і робочий час, щоб наблизити подію до реальної ситуації.

На момент виходу новини "терористів" вже затримали, а відео навчань виглядає не таким страшним, як запис, на який потрапили виключно звуки пострілів і злякані люди.

Відзначимо, що інформацію про навчання, які стартували ще минулого тижня, неодноразово анонсували в ЗМІ, однак знали про відпрацювання дій силовиків далеко не всі місцеві жителі. Через це і стався переполох.

Зараз же жителі Броварів скаржаться на силовиків в мережі: мовляв, вони не думають про дітей і пенсіонерів, які могли злякатися гучних пострілів.

Нагадаємо, в Одеській області триває спецоперація "Грім" із затримання чоловіка, який на момент виходу новини продовжує вести стрілянину з рушниці.