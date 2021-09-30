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В Одеській області через стрілянину почалася спецоперація "Грім": що відомо

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Під Одесою перекрили населений пункт, там стріляють Новина оновлена 30 вересня 2021, 10:42
Під Одесою перекрили населений пункт, там стріляють

В Одеській області — НП: з рушниці серед білого дня стріляє житель одного з населених пунктів, його перекрили

В Одеській області почалася спецоперація "Грім" із затримання чоловіка, який на момент виходу новини веде стрілянину з рушниці.

За інформацією облуправління поліції, НП відбувається в одному з населених пунктів Подільського району, який оточили. На даний момент ніхто не постраждав, а до агресивної стрілка виїхали топ-керівники місцевої поліції і спецназ.

Подробиці стрілянини серед білого дня обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, в російській Пермі 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов з дробовиком в місцевий університет і відкрив вогонь по всіх, кому не пощастило в цей момент опинитися неподалік. Загинуло 6 людей.

А через три дні поблизу села Лісники під Києвом невідомі скоїли замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Стрілку вдалося поранити його водія Олександра Іванько, сам же Шефір залишився цілий і неушкоджений. Водієві вдалося доїхати до людного місця — парковки супермаркету АТБ і вже туди викликали допомогу. Тоді почалася спецоперація із затримання кілера, однак до цього дня нікого не зловили.

Теги:
#Стрільба #Спецоперація #Рушниця #Одеська область
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