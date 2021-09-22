Лежить в "інтенсивці" з пораненнями ніг: що відомо про стан водія Шефіра після замаху

Життю водія Шефіра нічого не загрожує.

У Київській області в середу невідомі обстріляли автомобіль помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Стрілку вдалося поранити його водія Олександра Іванька, сам же Шефір залишився цілий і неушкоджений.

У клініці "Феофанія", куди "швидка" доставила потерпілого, кажуть, що тому було надано допомогу лікарів.

"Зараз він знаходиться в одному з відділень інтенсивної терапії. Його життю нічого не загрожує", — розповів головний лікар медичного закладу Ігор Семенов, передає "Політика країни".

Головлікар не став говорити про те, скільки куль потрапили в водія, проте зазначив, що всі вони припали в область ніг.

Також за словами Семенова, Шефір за медичною допомогою не звертався, а його водій прибув до лікарні без нього.

Більше деталей головлікар розкривати відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Як повідомлялося раніше, обстріл машини Шефіра стався близько 10:00 біля села Лісники. Зазначалося, що в автомобіль потрапило близько десяти куль, з них три потрапили в водія.

У поліції заявили, що вже відкрито справу про замах на життя двох або більше осіб і назвали основні версії причин події.

На брифінгу МВС був присутній і сам Шефір, який заявив, що в момент обстрілу "було моторошно".