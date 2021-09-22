Лежит в "интенсивке" с ранениями ног: что известно о состоянии водителя Шефира после покушения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 58
Жизни водителя Шефира ничего не угрожает.
В Киевской области в среду неизвестные обстреляли автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Стрелку удалось ранить его водителя Александра Иванько, сам же Шефир остался цел и невредим.
В клинике "Феофания", куда "скорая" доставила пострадавшего, говорят, что тому была оказана помощь врачей.
"Сейчас он находится в одном из отделений интенсивной терапии. Его жизни ничего не угрожает", — рассказал главный врач медицинского учреждения Игорь Семенов, передает "Политика страны".
Главврач не стал говорить о том, сколько пуль попали в водителя, однако отметил, что все они пришлись в область ног.
Также по словам Семенова, Шефир за медпомощью не обращался, а его водитель прибыл в больницу без него.
Больше деталей главврач раскрывать отказался, сославшись на тайну следствия.
Как сообщалось ранее, обстрел машины Шефира произошел около 10:00 возле села Лесники. Отмечалось, что в автомобиль попало около десяти пуль, из них три попали в водителя.
В полиции заявили, что уже открыто дело о покушении на жизнь двух или более человек и назвали основные версии причин произошедшего.
На брифинге МВД присутствовал и сам Шефир, который заявил, что в момент обстрела "было жутковато".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-