Укр

Лежит в "интенсивке" с ранениями ног: что известно о состоянии водителя Шефира после покушения

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Геннадий Лубенец
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Обстрелянный автомобиль Шефира
Обстрелянный автомобиль Шефира

Жизни водителя Шефира ничего не угрожает.

В Киевской области в среду неизвестные обстреляли автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Стрелку удалось ранить его водителя Александра Иванько, сам же Шефир остался цел и невредим.

В клинике "Феофания", куда "скорая" доставила пострадавшего, говорят, что тому была оказана помощь врачей.

"Сейчас он находится в одном из отделений интенсивной терапии. Его жизни ничего не угрожает", — рассказал главный врач медицинского учреждения Игорь Семенов, передает "Политика страны".

Главврач не стал говорить о том, сколько пуль попали в водителя, однако отметил, что все они пришлись в область ног.

Также по словам Семенова, Шефир за медпомощью не обращался, а его водитель прибыл в больницу без него.

Больше деталей главврач раскрывать отказался, сославшись на тайну следствия.

Как сообщалось ранее, обстрел машины Шефира произошел около 10:00 возле села Лесники. Отмечалось, что в автомобиль попало около десяти пуль, из них три попали в водителя.

В полиции заявили, что уже открыто дело о покушении на жизнь двух или более человек и назвали основные версии причин произошедшего.

На брифинге МВД присутствовал и сам Шефир, который заявил, что в момент обстрела "было жутковато".

Теги:
#Киевская область #Стрельба #Сергей Шефир
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