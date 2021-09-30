Не менше 40 пострілів, сирени і втікаючі люди: масштабна перестрілка під Києвом потрапила на відео

Не виключено, що стрілянина — частина навчань військових з територіальної оборони

У Броварах Київської області 30 вересня було чути звуки стрілянини, яка не на жарт налякала місцевих жителів. Гучних пострілів було не менше 40, від чого спрацювали сигналізації авто, а перехожі бігли до укриттів.

Відео опублікували місцеві Телеграм-канали.

Судячи з запису, в місті сталася перестрілка — реальна або постановочна. Однак ніяких подробиць в поліції поки не повідомили.

Не виключено, що те, що відбувається — всього лише навчання з територіальної оборони, які стартували в цьому районі 23 вересня, а дана перестрілка — ні що інше, як інсценування. Втім, поки даних про це немає.

Тим часом в Одеській області триває спецоперація "Грім" із затримання чоловіка, який на момент виходу новини продовжує вести стрілянину з рушниці. НП відбувається в одному з населених пунктів Подільського району, який оточили. На даний момент ніхто не постраждав, а до агресивного стрілка виїхали топ-керівники місцевої поліції і спецназ.

Нагадаємо, в російській Пермі 20 вересня 18-річний Тимур Бекмансуров прийшов з дробовиком в місцевий університет і відкрив вогонь по всіх, кому не пощастило в цей момент опинитися неподалік. Загинуло 6 людей.