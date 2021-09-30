Не менее 40 выстрелов, сирены и бегущие люди: масштабная перестрелка под Киевом попала на видео

Не исключено, что стрельба — часть учений военных по территориальной обороне

В Броварах Киевской области 30 сентября были слышны звуки стрельбы, которая не на шутку напугала местных жителей. Громких выстрелов было не менее 40, от чего сработали сигнализации авто, а прохожие бежали к укрытиям.

Видео опубликовали местные Телеграмм-каналы.

Судя по записи, в городе произошла перестрелка — реальная или постановочная. Однако никаких подробностей в полиции пока не сообщили.

Не исключено, что происходящее — всего лишь учения по территориальной обороне, которые стартовали в этом районе 23 сентября, а данная перестрелка — ни что иное, как инсценировка. Впрочем, пока данных об этом нет.

Тем временем в Одесской области продолжается спецоперация "Гром" по задержанию мужчины, который на момент выхода новости продолжает вести стрельбу из ружья. ЧП происходит в одном из населенных пунктов Подольского района, который оцепили. На данный момент никто не пострадал, а к агрессивному стрелку выехали топ-руководители местной полиции и спецназ.

Напомним, в российской Перми 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по всем, кому не посчастливилось в этот момент оказаться неподалеку. Погибло 6 человек.