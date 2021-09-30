Акт самосожжения попытался устроить мужчина возле Офиса Зеленского (фото)

Поджигателя вовремя потушили полицейские.

В четверг, 30 сентября, возле здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Муниципальной варты Киева".

Помешали мужчине совершить задуманное дежурившие рядом правоохранители.

Полицейские огнетушителями потушили пламя. После происшествия самоподжигатель пообщался со следователями. Почему мужчина решился на такой поступок в сообщении не сказано. Обстоятельства поджога устанавливаются.

Мужчина пытался поджечь себя возле здания Офиса президента

Мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью

Причины самоподжога устанавливает полиция

Напомним, в Киеве 26 августа в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова".

26 сентября в столице пожар охватил помещения хостела, в котором проживали люди.