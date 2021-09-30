Акт самосожжения попытался устроить мужчина возле Офиса Зеленского (фото)
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Поджигателя вовремя потушили полицейские.
В четверг, 30 сентября, возле здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Муниципальной варты Киева".
Помешали мужчине совершить задуманное дежурившие рядом правоохранители.
Полицейские огнетушителями потушили пламя. После происшествия самоподжигатель пообщался со следователями. Почему мужчина решился на такой поступок в сообщении не сказано. Обстоятельства поджога устанавливаются.
Напомним, в Киеве 26 августа в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова".
26 сентября в столице пожар охватил помещения хостела, в котором проживали люди.
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