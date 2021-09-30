Укр

Акт самосожжения попытался устроить мужчина возле Офиса Зеленского (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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В Офисе президента неизвестный мужчина пытался поджечь себя Новость обновлена 30 сентября 2021, 22:42
В Офисе президента неизвестный мужчина пытался поджечь себя

Поджигателя вовремя потушили полицейские.

В четверг, 30 сентября, возле здании Офиса Президента неизвестный мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Муниципальной варты Киева".

Помешали мужчине совершить задуманное дежурившие рядом правоохранители.

Полицейские огнетушителями потушили пламя. После происшествия самоподжигатель пообщался со следователями. Почему мужчина решился на такой поступок в сообщении не сказано. Обстоятельства поджога устанавливаются.

Мужчина пытался поджечь себя возле здания Офиса президента
Мужчина пытался поджечь себя возле здания Офиса президента
Мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью
Мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью
Причины самоподжога устанавливает полиция
Причины самоподжога устанавливает полиция

Напомним, в Киеве 26 августа в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова".

26 сентября в столице пожар охватил помещения хостела, в котором проживали люди.

Теги:
#Киев #Пожар #Поджог #ГСЧС
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