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Акт самоспалення спробував влаштувати чоловік біля Офісу Зеленського (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая
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Автор
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В Офісі президента невідомий чоловік намагався підпалити себе Новина оновлена 30 вересня 2021, 22:42
В Офісі президента невідомий чоловік намагався підпалити себе

Патрульні вчасно загасили вогонь.

У четвер, 30 вересня, біля будівлі Офісу Президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною і намагався підпалити себе.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Муніципальної варти Києва".

На заваді стали поліцейські, які чергували поруч.

Правоохоронці вогнегасниками загасили полум’я. Після події чоловік поспілкувався зі слідчими. Чому він зважився на такий вчинок в повідомленні не сказано. Обставини підпалу встановлюються.

Чоловік намагався підпалити себе біля будівлі Офісу президента
Чоловік намагався підпалити себе біля будівлі Офісу президента
Чоловік облився легкозаймистою рідиною
Чоловік облився легкозаймистою рідиною
Причини самопідпалу встановлює поліція
Причини самопідпалу встановлює поліція

Нагадаємо, в Києві 26 серпня в будівлю секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової кинули "коктейль Молотова".

26 вересня в столиці пожежа охопила приміщення хостелу, в якому проживали люди.

Теги:
#Київ #Пожежа #Підпал #ГСЧС
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