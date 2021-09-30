Акт самоспалення спробував влаштувати чоловік біля Офісу Зеленського (фото)
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Патрульні вчасно загасили вогонь.
У четвер, 30 вересня, біля будівлі Офісу Президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною і намагався підпалити себе.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Муніципальної варти Києва".
На заваді стали поліцейські, які чергували поруч.
Правоохоронці вогнегасниками загасили полум’я. Після події чоловік поспілкувався зі слідчими. Чому він зважився на такий вчинок в повідомленні не сказано. Обставини підпалу встановлюються.
Нагадаємо, в Києві 26 серпня в будівлю секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової кинули "коктейль Молотова".
26 вересня в столиці пожежа охопила приміщення хостелу, в якому проживали люди.
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