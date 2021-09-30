Акт самоспалення спробував влаштувати чоловік біля Офісу Зеленського (фото)

Патрульні вчасно загасили вогонь.

У четвер, 30 вересня, біля будівлі Офісу Президента невідомий чоловік облився легкозаймистою рідиною і намагався підпалити себе.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Муніципальної варти Києва".

На заваді стали поліцейські, які чергували поруч.

Правоохоронці вогнегасниками загасили полум’я. Після події чоловік поспілкувався зі слідчими. Чому він зважився на такий вчинок в повідомленні не сказано. Обставини підпалу встановлюються.

Чоловік намагався підпалити себе біля будівлі Офісу президента

Чоловік облився легкозаймистою рідиною

Причини самопідпалу встановлює поліція

Нагадаємо, в Києві 26 серпня в будівлю секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової кинули "коктейль Молотова".

26 вересня в столиці пожежа охопила приміщення хостелу, в якому проживали люди.