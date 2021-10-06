Авто дипломатов РФ припарковали с грубым нарушением в центре Киева (фото)

Авто поставили практически вплотную к пешеходному переходу.

В Киеве на Владимирской улице заметили авто с номерами "dp 001 100", припаркованное с нарушением украинских правил дорожного движения.

Фотофиксацию сделал корреспондент "Телеграфа".

Авто припарковано с нарушением ПДД

Согласно правилам дорожного движения в Украине парковать авто запрещено на пешеходных переходах и в 10 метрах от них, кроме случаев предоставления преимущества в движении.

В России подобное правило также существует, но ограничение расстояния иное — 5 метров.

Автомобиль припарковали слишком близко к пешеходному переходу

На фото видно, что между автомобилем и "зеброй" расстояние около метра.

Фото сделано вечером во вторник, 5 октября.

Отметим, что дипномера выдаются не только сотрудникам консульств, но и дипломатам, работникам международных организаций и членам их семей.

Ранее "Телеграф" писал, что в России бурно отреагировали на карту футбольного чемпионата Евро-2024 с Крымом в составе Украины. Отметим, что нашлись пользователи, которые поняли поступок УЕФА.

Также накануне в скандал попал модный журнал ELLE. Его новая обложка посвящена "дружбе народов" Украины и России.