Укр

Авто дипломатов РФ припарковали с грубым нарушением в центре Киева (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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BMW с дипномерами РФ с разных ракурсов. Новость обновлена 06 октября 2021, 13:17
BMW с дипномерами РФ с разных ракурсов.

Авто поставили практически вплотную к пешеходному переходу. 

В Киеве на Владимирской улице заметили авто с номерами "dp 001 100", припаркованное с нарушением украинских правил дорожного движения.

Фотофиксацию сделал корреспондент "Телеграфа".

Авто припарковано с нарушением ПДД
Авто припарковано с нарушением ПДД

Согласно правилам дорожного движения в Украине парковать авто запрещено на пешеходных переходах и в 10 метрах от них, кроме случаев предоставления преимущества в движении.

В России подобное правило также существует, но ограничение расстояния иное — 5 метров.

Автомобиль припарковали слишком близко к пешеходному переходу
Автомобиль припарковали слишком близко к пешеходному переходу

На фото видно, что между автомобилем и "зеброй" расстояние около метра.

Фото сделано вечером во вторник, 5 октября.

Отметим, что дипномера выдаются не только сотрудникам консульств, но и дипломатам, работникам международных организаций и членам их семей.

Ранее "Телеграф" писал, что в России бурно отреагировали на карту футбольного чемпионата Евро-2024 с Крымом в составе Украины. Отметим, что нашлись пользователи, которые поняли поступок УЕФА.

Также накануне в скандал попал модный журнал ELLE. Его новая обложка посвящена "дружбе народов" Украины и России.

Теги:
#Россия #РФ #ПДД #Дипломатические номера
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