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Авто дипломатів РФ припаркували з грубим порушенням в центрі Києва (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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BMW з дипномерами РФ з різних ракурсів. Новина оновлена 06 жовтня 2021, 13:17
BMW з дипномерами РФ з різних ракурсів.

Авто поставили практично впритул до пішохідного переходу.

У Києві на Володимирській вулиці помітили авто з номерами "dp 001 100", припарковане з порушенням українських правил дорожнього руху.

Фотофіксацію зробив кореспондент "Телеграфу".

Авто припарковано з порушенням ПДР
Авто припарковано з порушенням ПДР

Згідно з правилами дорожнього руху в Україні паркувати авто заборонено на пішохідних переходах і в 10 метрах від них, крім випадків надання переваги в русі.

У Росії подібне правило також існує, але обмеження відстані інше — 5 метрів.

Автомобіль припаркували занадто близько до пішохідного переходу
Автомобіль припаркували занадто близько до пішохідного переходу

На фото видно, що між автомобілем і "зеброю" відстань близько метра.

Фото зроблено ввечері у вівторок, 5 жовтня.

Відзначимо, що дипномери видаються не тільки співробітникам консульств, а й дипломатам, працівникам міжнародних організацій і членам їх сімей.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії бурхливо відреагували на карту футбольного чемпіонату Євро-2024 з Кримом в складі України. Відзначимо, що знайшлися користувачі, які зрозуміли вчинок УЄФА.

Також напередодні в скандал потрапив модний журнал ELLE. Його нова обкладинка присвячена "дружбу народів" України і Росії.

Теги:
#Росія #РФ #ПДР #Дипломатичні номера
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