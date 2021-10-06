Авто дипломатів РФ припаркували з грубим порушенням в центрі Києва (фото)
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Авто поставили практично впритул до пішохідного переходу.
У Києві на Володимирській вулиці помітили авто з номерами "dp 001 100", припарковане з порушенням українських правил дорожнього руху.
Фотофіксацію зробив кореспондент "Телеграфу".
Згідно з правилами дорожнього руху в Україні паркувати авто заборонено на пішохідних переходах і в 10 метрах від них, крім випадків надання переваги в русі.
У Росії подібне правило також існує, але обмеження відстані інше — 5 метрів.
На фото видно, що між автомобілем і "зеброю" відстань близько метра.
Фото зроблено ввечері у вівторок, 5 жовтня.
Відзначимо, що дипномери видаються не тільки співробітникам консульств, а й дипломатам, працівникам міжнародних організацій і членам їх сімей.
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