Авто поставили практично впритул до пішохідного переходу.

У Києві на Володимирській вулиці помітили авто з номерами "dp 001 100", припарковане з порушенням українських правил дорожнього руху.

Фотофіксацію зробив кореспондент "Телеграфу".

Авто припарковано з порушенням ПДР

Згідно з правилами дорожнього руху в Україні паркувати авто заборонено на пішохідних переходах і в 10 метрах від них, крім випадків надання переваги в русі.

У Росії подібне правило також існує, але обмеження відстані інше — 5 метрів.

Автомобіль припаркували занадто близько до пішохідного переходу

На фото видно, що між автомобілем і "зеброю" відстань близько метра.

Фото зроблено ввечері у вівторок, 5 жовтня.

Відзначимо, що дипномери видаються не тільки співробітникам консульств, а й дипломатам, працівникам міжнародних організацій і членам їх сімей.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії бурхливо відреагували на карту футбольного чемпіонату Євро-2024 з Кримом в складі України. Відзначимо, що знайшлися користувачі, які зрозуміли вчинок УЄФА.

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