В Киеве 13-летняя девочка слетела с 10 этажа: эксклюзивные фото

Школьница простилась с близкими и, вероятно, покончила с собой

В Киеве, где не так давно удалось спасти от попытки суицида 17-летнюю девушку, 6 октября произошла трагедия: с 10 этажа по ул. Новгородской, 3 упала и разбилась 13-летняя девочка.

Об этом с места событий передает корреспондент "Телеграфа".

Известно, что юная киевлянка скончалась мгновенно: упала сначала на козырек, а после — на крыльцо у подъезда. Предположительно, она покончила с собой: незадолго до трагедии девочка начала странно себя вести, а перед падением она простилась с друзьями и близкими. Все обстоятельства и причины смерти школьницы установят правоохранители.

Автор фото: Василий Мозговой, "Телеграф".

Отметим, что на месте находится мама девочки, которая не может поверить в случившееся. Соседи называют семью благополучной.

Ранее мы сообщали, что время от времени Украина ужасается детским трагедиям – самоубийствам, для которых, казалось бы, не было оснований. "Телеграф" решил помочь родителям в их взаимодействии с детьми, пообщавшись с экспертами, которые дали советы, как уберечь ребенка от трагедии.