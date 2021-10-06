Рус

У Києві 13-річна дівчинка злетіла з 10 поверху: ексклюзивні фото

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
193
Трагедія сталася на Новгородській в Києві Новина оновлена 06 жовтня 2021, 13:55
Трагедія сталася на Новгородській в Києві

Школярка попрощалася з близькими і, ймовірно, наклала на себе руки

У Києві, де не так давно вдалося врятувати від спроби суїциду 17-річну дівчину, 6 жовтня сталася трагедія: з 10 поверху по вул. Новгородській, 3 впала і розбилася 13-річна дівчинка.

Про це з місця подій передає кореспондент "Телеграфа".

Відомо, що юна киянка померла миттєво: впала спочатку на козирок, а після — на ганок біля під’їзду. Імовірно, вона наклала на себе руки: незадовго до трагедії дівчинка почала дивно поводитися, а перед падінням вона попрощалася з друзями і близькими. Всі обставини і причини смерті школярки встановлять правоохоронці.

Автор фото: Василь Мозговий, "Телеграф".

Відзначимо, що на місці знаходиться мама дівчинки, яка не може повірити в те, що трапилося. Сусіди називають сім’ю благополучною.

Раніше ми повідомляли, що час від часу Україна жахається дитячим трагедіям — самогубствам, для яких, здавалося б, не було підстав. "Телеграф" вирішив допомогти батькам в їх взаємодії з дітьми, поспілкувавшись з експертами, які дали поради, як уберегти дитину від трагедії.

Теги:
#Київ #Підлітки #Самогубство #Смерть дитини
У зоні ризику знаходиться ще чотири регіони
Україна
Уже завтра відразу три області України можуть опинитися в "червоній" зоні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У зоні ризику знаходиться ще чотири регіони
Уже завтра відразу три області України можуть опинитися в "червоній" зоні
Дата публікації
Категорія
Геннадій Труханов став фігурантом нової кримінальної справи
Меру Одеси вручили 5 підозр у скоєнні злочинів: що відомо
Дата публікації
Категорія
Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова: танцювати набагато легше, аніж сидіти в журі, інші судді тільки й чекали, коли я спіткнуся
Дата публікації
Категорія
Журналіст та оператор "Схем" після нападу на них в "Укрексімбанку"
"Вичистіть все г*вно": з'явилося відео, як охорона за наказом глави "Укрексімбанку" напала на журналістів "Схем" і відібрала камери
Дата публікації
Категорія
Окрім канікул, школярі матимуть ще шість вихідних на державні та релігійні свята
Коли будуть канікули у школярів у цьому навчальному році: графік і точні дати