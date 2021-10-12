"Подарок киевлянам от властей" - в столице установили пикантную скульптуру (фото)

Версий, что символизирует пенис на газоне, оказалось много.

Огромный фаллос обнаружили киевляне в Соломенском районе. Необычную инсталляцию сфотографировали близ станции скоростного трамвая "Индустриальная".

Фото выложили в группе в Facebook "Los Solomas / Солом‘янський район".

Необычная скульптура в столице Украины

Место расположения фаллоса натолкнуло пользователей на мысли, что же он символизирует. Вспомнили и про затянувшееся открытие станции скоростного трамвая, и про отсутствие горячей воды.

Вспомнили также и про местные и государственные власти — про мэра Виталия Кличко и президента Владимира Зеленского. В частности — про видео, где будущий президент Украины играет на фортепиано без рук и без штанов.

В комментариях узнавали, кому нужно позвонить, чтобы скульптуру оставили и предположили, что это "просто грибочек".

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