Укр

"Подарок киевлянам от властей" - в столице установили пикантную скульптуру (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Вид на станцию скоростного трамвая. Новость обновлена 12 октября 2021, 09:46
Вид на станцию скоростного трамвая.

Версий, что символизирует пенис на газоне, оказалось много.

Огромный фаллос обнаружили киевляне в Соломенском районе. Необычную инсталляцию сфотографировали близ станции скоростного трамвая "Индустриальная".

Фото выложили в группе в Facebook "Los Solomas / Солом‘янський район".

Необычная скульптура в столице Украины
Необычная скульптура в столице Украины

Место расположения фаллоса натолкнуло пользователей на мысли, что же он символизирует. Вспомнили и про затянувшееся открытие станции скоростного трамвая, и про отсутствие горячей воды.

Вспомнили также и про местные и государственные власти — про мэра Виталия Кличко и президента Владимира Зеленского. В частности — про видео, где будущий президент Украины играет на фортепиано без рук и без штанов.

В комментариях узнавали, кому нужно позвонить, чтобы скульптуру оставили и предположили, что это "просто грибочек".

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье по гипермаркету бегал обнаженный мужчина, прикрывшийся только синтепоновым одеялом, которое украл в одном из магазинов.

Накануне, в сентябре, в Одессе мужчина голышом сидел близ Вечного огня и кричал на прохожих. Его удалось уговорить одеться.

Теги:
#Киев #Скульптура #Фаллос
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