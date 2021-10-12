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"Подарунок киянам від влади" — в столиці встановили пікантну скульптуру (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Вид на станцію швидкісного трамвая. Новина оновлена 12 жовтня 2021, 09:46
Вид на станцію швидкісного трамвая.

Версій, що символізує пеніс на газоні, виявилося багато.

Величезний фалос виявили кияни в Солом’янському районі. Незвичайну інсталяцію сфотографували біля станції швидкісного трамвая "Індустріальна".

Фото виклали в групі в Facebook "Los Solomas/Солом’янський район".

Незвичайна скульптура в столиці України
Незвичайна скульптура в столиці України

Місце розташування фалоса наштовхнуло користувачів на думки, що ж він символізує. Згадали і про тривале відкриття станції швидкісного трамвая, і про відсутність гарячої води.

Згадали також і про місцеві та державні органи влади — про мера Віталія Кличка і президента Володимира Зеленського. Зокрема — про відео, де майбутній президент України грає на фортепіано без рук і без штанів.

У коментарях дізнавалися, кому потрібно зателефонувати, щоб скульптуру залишили і припустили, що це "просто грибочок".

Раніше "Телеграф" писав, що в Запоріжжі по гіпермаркету бігав голий чоловік, що прикрився тільки синтепоновою ковдрою, яку вкрав в одному з магазинів.

Напередодні, у вересні, в Одесі чоловік голяка сидів біля Вічного вогню і кричав на перехожих. Його вдалося умовити одягнутися.

Теги:
#Київ #Скульптура #Фалос
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