СМИ назвали имя загадочно умершего в Киеве дипломата — но есть загвоздка

Покойный мог быть задействован от имени Украины в вопросах приднестровского урегулирования

В сеть просочилась информация о якобы личных данных трагически скончавшегося в Киеве дипломата, чье имя ранее не захотели раскрывать журналистам в МИД Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Klymenko Time". Однако при дополнительной проверке фактов "Телеграф" отыскал несколько несоответствий.

Так, журналисты "Klymenko Time" утверждают, что погибшим якобы является бывший спецпредставитель Украины в вопросах урегулирования приднестровского конфликта Владимир Крыжановский. Также отмечается, что он сотрудничал с украинским МИД еще с 1992 года, а до своего 60-летнего дня рождения не дожил пары месяцев.

Информация от журналистов "Klymenko Time"

Впрочем, при поиске информации о дипломате Владимире Крыжановском оказывается, что такая личность действительно существует. Однако ему уже 80 лет, он был народным депутатом при президенте Леониде Кравчуке и работал украинским послом в России (1992-1994).

Владимир Крыжановский

Тем же чиновником, который был ответственен за позицию Украины по приднестровскому урегулированию являлся еще один Крыжановской, но по имени Виктор. Именно он начал сотрудничать с МИД в 1992 году: как второй, а затем и первый секретарь отдела Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и региональному сотрудничеству организации.

Виктор Крыжановский

Вопросами Приднестровья Виктор Крыжановский занимался с 2008 по 2010 год, после чего вернулся к исполнению своих обязанностей лишь в 2017-м. Эти семь лет "перерыва" он был послом Украины в Эстонии.

Являются ли эти два дипломата прямыми родственниками, неизвестно. Однако младший носит отчество Владимирович, что может намекать на родство.

К слову, благодаря этой путанице так и невозможно понять, кто же именно из мужчин пострадал. Ведь соседи, говоря о покойном, вспоминают о сыне-дипломате. Однако у 59-летнего Виктора Крыжановского, согласно открытым источникам, имеется дочь, а не сын.

В полиции же утверждают, что погибший был 1961 года рождения. "Телеграф" продолжает следить за появляющейся информацией.

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