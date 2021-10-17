ЗМІ назвали ім’я загадково померлого у Києві дипломата — але є заковика

Покійний міг бути задіяний від імені України у питаннях придністровського врегулювання

У мережу просочилася інформація про нібито особисті дані трагічно загиблого у Києві дипломата, чиє ім’я раніше не захотіли розкривати журналістам в МЗС України.

Про це повідомляє Telegram-канал "Klymenko Time". Однак при додатковій перевірці фактів "Телеграф" відшукав кілька невідповідностей.

Так, журналісти "Klymenko Time" стверджують, що загиблим нібито є колишній спецпредставник України у питаннях врегулювання придністровського конфлікту Володимир Крижанівський. Також зазначається, що він співпрацював з українським МЗС ще з 1992 року, а до свого 60-річного дня народження не дожив кількох місяців.

Інформація від журналістів "Klymenko Time"

Втім, при пошуку інформації про дипломата Володимира Крижанівського виявляється, що така особа справді існує. Однак йому вже 80 років, він був народним депутатом при президенті Леоніді Кравчуку і працював українським послом в Росії (1992-1994).

Володимир Крижанівський

Тим же чиновником, який був відповідальний за позицію України щодо придністровського врегулювання був ще один Крижанівський, але на ім’я Віктор. Саме він почав співпрацювати із МЗС в 1992 році: як другий, а потім і перший секретар відділу Наради з безпеки і співробітництва в Європі та регіонального співробітництва організації.

Віктор Крижанівський

Питаннями Придністров’я Віктор Крижанівський займався із 2008 по 2010 рік, після чого повернувся до виконання своїх обов’язків лише у 2017-му. Ці сім років "перерви" він був послом України в Естонії.

Чи є ці два дипломата прямими родичами, невідомо. Однак молодший носить по батькові Володимирович, що може натякати на спорідненість.

До слова, саме завдяки цій плутанині і геможливо зрозуміти, хто ж саме із чоловіків постраждав. Адже сусіди, кажучи про покійного, згадують про сина-дипломата. Однак у 59-річного Віктора Крижанівського, згідно з відкритими джерелами, є дочка, а не син.

У поліції ж стверджують, що загиблий був 1961 року народження. "Телеграф" продовжує стежити за інформацією, яка з’являється стосовно цієї справи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як експерти оцінюють ймовірне ставлення Банкової до загибелі нардепа Антона Полякова.