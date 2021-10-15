Смерть Антона Полякова: чи є тут слід Банкової

У влади був мотив позбутися Полякова, але саме через це підозра в першу чергу падає на них, що їм же і не вигідно

У п’ятницю, 8 жовтня, рівно тиждень тому, не стало народного депутата Антона Полякова. Загадкова смерть 33-річного нардепа обростає новими подробицями, які лише додають питань.

Одне з ключових — що саме спровокувало у Полякова гостру коронарну недостатність і гостру хронічну ішемічну хворобу серця, хоча на останню політик раніше не скаржився. Після того як в МВС офіційно підтвердили наявність в крові політика наркотичного засобу метадон, з’явилася версія про те, що Поляков міг приймати даний препарат.

Як вдалося з’ясувати "Телеграфу", знайдений в крові нардепа метадон міг бути куплений на чорному ринку і підсипаний нардепу в алкоголь.

Через тиждень після смерті Полякова "Телеграф" попросив експертів оцінити дії влади щодо даного розслідування, а також озвучити можливі версії того, що сталося.

У влади був мотив

Політичний експерт Сергій Таран зазначає, що доступу до матеріалів справи у нас немає. Але є загальнодоступна інформація, згідно з якою Поляков перед своєю смертю неодноразово з різних майданчиків заявляв: "слуги" беруть хабарі, отримують "конверти". У тому числі за голосування за зняття спікера Разумкова.

При цьому валять соціалку, абсолютно не піклуючись про народ.

"Він також акцентував на необхідності розслідування даних, що стали надбанням громадськості, завдяки так званому "Досьє Пандори". В тому числі — щодо офшорів Зеленського.

Того, що у нас "забовтують" і не розслідують. Потім Поляков гине. Після чого окремі "слуги", та ж Третьякова, відверто радіють цій загибелі.

Мені здається, що як мінімум, повинна бути розслідувана версія, що саме представники влади і зробили так, що Полякова не стало", — вважає Сергій Таран.

Але, підкреслює експерт, очікувати, що таке розслідування буде проведено — наївно.

"Адже "слуги" не будуть копати самі під себе, — пояснює експерт. — При цьому у них був прямий мотив знищити Полякова. А окремі представники партії влади відверто раділи його смерті. Думаю, поки не буде цей мотив розслідуваний, у нас не буде переконаності, що розслідування проведено чесно і прозоро. Проблема, що це неможливо за нинішньої влади, в рядах якої є люди, які теоретично мають підстави для вбивства Полякова".

Вбивають у нас не стільки за владу, скільки за гроші

Директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов вважає, що смерть депутата, який досить послідовно заявляв свою опозиційність до "слуг", колишнім колегам по фракції, Офісу президента, явно не на руку Банковій.

"Адже тінь підозр впаде саме на владу, — пояснює експерт. — І вона повинна бути зацікавлена в тому, щоб розслідування пройшло максимально публічно, прозоро. І щоб картина того, що сталося, представлена слідством, була досить переконлива".

Але поки, зазначає політолог, ряд комунікаційних помилок, не самих вдалих виступів представників МВС в ефірі телеканалів, створюють відчуття, що від нас щось приховують.

"Йдеться, зокрема, про досить туманні пояснення з приводу розслідування смерті Полякова з боку заступника міністра МВС Єніна.

Він явно "плавав" в своїх виступах. І це працює в мінус, — говорить Андрій Золотарьов. — Хоч моя особиста думка: якщо смерть Полякова має неприродний характер, тут скоріше може бути задіяна якась третя сторона, зацікавлена в розгойдуванні ситуації, щоб повісити все на владу. Або ми маємо справу з чимось далеким від політики. Поляков, по суті, ніякої загрози владі не представляв. А вбивають у нас не стільки за владу, скільки за гроші. І тут треба копати".

Справа в неблагонадійних зв’язках?

Директор Департаменту внутрішньої політики Міжнародного центру перспективних досліджень, доктор політичних наук Ігор Петренко думає, що президент і в цілому владна команда зацікавлені в повному розслідуванні смерті Полякова, враховуючи конспірологію і різні нападки, які посипалися в їхній бік.

"На жаль, дуже багато політиків, у першу чергу опозиційних, хочуть зробити хайп на смерті Полякова. Так би мовити, "прокачати" свій рейтинг на такій трагічній і резонансній темі. Я ж не бачу причин, які могли б спонукати когось усувати Полякова. Він був дуже дрібним політиком, а його "гучні" заяви навряд чи когось сильно зачіпали", — відзначає Ігор Петренко.

Він нагадує, що силовики зараз говорять про відсутність підстав вважати, що ця смерть була насильницькою.

"Швидше за все, неблагонадійні зв’язку самого Полякова стали прямою або непрямою причиною його загибелі", — резюмує Ігор Петренко.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що з’явилися перші фото з місця смерті нардепа Антона Полякова.

До того ж на порталі були зібрані всі подробиці загибелі політика.