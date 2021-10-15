Смерть Антона Полякова: есть ли тут след Банковой

У властей был мотив избавиться от Полякова, но именно из-за этого подозрение в первую очередь падает на них, что им же и не выгодно

В пятницу, 8 октября, ровно неделю назад, не стало народного депутата Антона Полякова. Загадочная смерть 33-летнего нардепа обрастает новыми подробностями, которые лишь добавляют вопросов.

Один из ключевых – что именно спровоцировало у Полякова острую коронарную недостаточность и острую хроническую ишемическую болезнь сердца, хотя на последнее политик ранее не жаловался. После того как в МВД официально подтвердили наличие в крови политика наркотического средства метадон, появилась версия о том, что Поляков мог принимать данный препарат.

Как удалось выяснить "Телеграфу", найденный в крови нардепа метадон мог быть куплен на черном рынке и подлит нардепу в алкоголь.

Спустя неделю после смерти Полякова "Телеграф" попросил экспертов оценить действия властей касательно данного расследования, а также озвучит возможные версии происшедшего.

У власти был мотив

Политический эксперт Сергей Таран отмечает, что доступа к материалам дела у нас нет. Но есть общедоступная информация, согласно которой Поляков перед своей смертью неоднократно с разных площадок заявлял: "слуги" берут взятки, получают "конверты".

В том числе за голосование за снятие спикера Разумкова.

При этом валят социалку, совершенно не заботясь о народе.

"Он также акцентировал на необходимости расследования данных, ставших достоянием общественности, благодаря так называемому "Досье Пандоры". В том числе – касательно офшоров Зеленского.

Того, что у нас "забалтывают" и не расследуют. Потом Поляков погибает. После чего отдельные "слуги", та же Третьякова, откровенно радуются этой гибели.

Мне кажется, что как минимум, должна быть расследована версия, что именно представители власти и сделали так, что Полякова не стало", – считает Сергей Таран.

Но, подчеркивает эксперт, ожидать, что такое расследование будет проведено – наивно.

"Ведь "слуги" не будут копать сами под себя, – поясняет эксперт. – При этом у них был прямой мотив уничтожить Полякова. А отдельные представители партии власти откровенно радовались его смерти. Думаю, пока не будет этот мотив расследован, у нас не будет убежденности, что расследование проведено честно и прозрачно. Проблема, что это невозможно при нынешней власти, в рядах которой есть люди, теоретически имеющие основания для убийства Полякова".

Убивают у нас не столько за власть, сколько за деньги

Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что смерть депутата, который достаточно последовательно заявлял свою оппозиционность к "слугам", бывшим коллегам по фракции, Офису президента, явно не на руку Банковой.

"Ведь тень подозрений падет именно на власть, – поясняет эксперт. – И она должна быть заинтересована в том, чтобы расследование прошло максимально публично, прозрачно. И чтобы картина происшедшего, представленная следствием, была достаточно убедительна".

Но пока, отмечает политолог, ряд коммуникационных ошибок, не самых удачных выступлений представителей МВД в эфире телеканалов, создают ощущение, что от нас что-то скрывают.

"Речь, в частности, о весьма туманных объяснениях по поводу расследования смерти Полякова со стороны замминистра МВД Енина.

Он явно "плавал" в своих выступлениях. И это работает в минус, – говорит Андрей Золотарев. – Хоть мое личное мнение: если смерть Полякова имеет неестественный характер, тут скорее может быть задействована некая третья сторона, заинтересованная в раскачке ситуации, чтобы повесить всё на власть. Либо мы имеем дело с чем-то далеким от политики. Поляков, по сути, никакой угрозы власти не представлял. А убивают у нас не столько за власть, сколько за деньги. И тут надо копать".

Дело в неблагонадежных связях?

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований, доктор политических наук Игорь Петренко думает, что президент и в целом властная команда заинтересованы в полном расследовании смерти Полякова, учитывая конспирологию и разные нападки, которые посыпались в их сторону.

"К сожалению, очень много политиков, в первую очередь оппозиционных, хотят сделать хайп на смерти Полякова. Так сказать, "прокачать" свой рейтинг на такой трагической и резонансной теме. Я же не вижу причин, которые могли бы побудить кого-то устранять Полякова. Он был слишком мелким политиком, а его "громкие" заявления вряд ли кого-то сильно задевали", – отмечает Игорь Петренко.

Он напоминает, что силовики сейчас говорят об отсутствии оснований полагать, что эта смерть была насильственной.

"Скорее всего, неблагонадежные связи самого Полякова стали прямой или косвенной причиной его гибели", – резюмирует Игорь Петренко.

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Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что появились первые фото с места смерти нардепа Антона Полякова.

К тому же на портале были собраны все подробности гибели политика.