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Начебто впав зі сходів: у Києві знайшли тіло дипломата

Автор
Олена Вєчканова
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Імені загиблого у Міністерстві закордонних справ не повідомляють Новина оновлена 17 жовтня 2021, 11:28
Імені загиблого у Міністерстві закордонних справ не повідомляють

Першою на покійного натрапила хатня робітниця

Субота, 16 жовтня, в Києві не задалася — в одному зі столичних районів на власній дачі помер 60-річний український дипломат.

Подробиці інциденту повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Відомо, що трагедія сталася по вул. Садовій у житловому масиві "Осокорки". Загиблий перебував на власній дачі.

За попередньою версією правоохоронців, чоловік йшов по сходах, з яких із незрозумілої причини і впав. Після цього у нього вистачило сил піднятися і дійти до другого поверху, де він і залишився в одній із кімнат. Там його тіло і було знайдене хатньою робітницею після приходу на роботу.

Також повідомляється, що чоловік помер через отримання закритої черепно-мозкової травми.

Ім’я загиблого не розкриває ні поліція, ні Міністерство закордонних справ. При цьому сусіди покійного зазначають, що його дипломатичну справу продовжив також і син. Шуму у ймовірний момент загибелі дипломата ніхто не чув.

Наразі поліцейські кваліфікували інцидент згідно з частиною 1 статті 115 КК України. Трагедія хоч і розглядається в розрізі умисного вбивства, але має примітку "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально аналізував смерть нардепа Антона Полякова, який помер тиждень тому в таксі. Експерти ж спробували проаналізувати, чи можливо помітити у гибелі політика слід Банкової.

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#Київ #Дипломат #Смерть
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