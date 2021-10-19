Укр

Мерзнуть осталось недолго: названа дата начала отопительного сезона в Киеве

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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В Киеве скоро включат отопление Новость обновлена 19 октября 2021, 11:58
В Киеве скоро включат отопление

Многоквартирные дома имеют возможность включить отопление раньше

Отопительный сезон в Украине уже начался, однако далеко не во всех областях. Вопрос: когда же батареи в квартирах потеплеют? — волнует и жителей Киева. Наконец местные власти озвучили точную дату, когда в столице включат отопление.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в комментарии изданию Big Kyiv.

По его словам, с начала октября месяца отопление начали включать в школах, детских садах и больницах, а в жилые дома тепло не дошло, ведь для этого необходимо было, чтобы в течение трех дней среднесуточная температура была ниже 8 градусов.

Теперь же назвали точную дату появления тепла в Киеве — отопление включат 23 октября (суббота).

Пантелеев добавил, что дома могут подключить отопление раньше при условии, что подадут соответствующую заявку и соберут подписи более половины жильцов дома. После того, как чиновники обращения рассмотрят, в дом подадут тепло.

"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола к теплоснабжающей компании — КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция". Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть путь письменного анкетирования, которое должна сделать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания", — пояснил Пантелеев.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких городах Украины отопления в домах включат в ближайшее время.

Теги:
#КМДА #Київ #Опалювальний сезон
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