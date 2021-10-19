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Мерзнути залишилося недовго: названа дата початку опалювального сезону в Києві

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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У Києві скоро увімкнуть опалення Новина оновлена 19 жовтня 2021, 11:58
У Києві скоро увімкнуть опалення

Багатоквартирні будинки мають можливість увімкнути опалення раніше

Опалювальний сезон в Україні вже почався, однак далеко не у всіх областях. Питання: коли ж батареї у квартирах потеплішають? — хвилює і жителів Києва. Нарешті місцева влада озвучила точну дату, коли у столиці увімкнуть опалення.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв у коментарі виданню Big Kyiv.

За його словами, з початку жовтня місяця опалення почали вмикати у школах, дитячих садках та лікарнях Києва, а до житлових будинків тепло не дійшло, адже для цього необхідно було, щоб протягом трьох днів середньодобова температура була нижчою 8 градусів.

Тепер же назвали точну дату появи тепла у Києві — опалення увімкнуть 23 жовтня (субота).

Пантелєєв додав, що будинки можуть підключити опалення і раніше, за умови, що подадуть відповідну заявку і зберуть підписи більшої половини мешканців будинку. Після того, як чиновники зверення розглянуть, у будинок подадуть тепло.

"Мешканці будинку більшістю мають підтримати рішення підключення до тепла і направити копію протоколу до теплопостачальної компанії – КП "Київтеплоенерго", ТОВ "Євро-Реконструкція". Ми всі живемо в умовах карантину, тому є шлях письмового анкетування, яке повинна зробити ініціативна група будинку, щоб не збирати будинкові збори", – пояснив Пантелеєв. 

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких містах Україні опалення у будинках увімкнуть найближчим часом.

Теги:
#КМДА #Київ #Опалювальний сезон
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