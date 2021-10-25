Водитель внедорожника уничтожил авто, сбежал и обвинил во всем жену: подробности и фото

Разбитый внедорожник остался ждать владельца на клумбе

В центре Киева произошло очень странное ДТП с участием внедорожника. Автомобиль протаранил отбойник и вылетел на газон, после чего и водитель, и все пассажиры покинули место аварии.

Как сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас", инцидент произошел на проспекте Победы в ночь на понедельник, 25 октября.

Иномарка Infinity на довольно большой скорости снесла часть отбойника, из-за чего автомобиль с левой полосы выбросило вправо на клумбу. После инцидента все присутствующие в автомобиле пересели в другую машину и покинули место аварии.

Когда правоохранители обнаружили разбитый автомобиль, они связались с владельцем. Мужчина отреагировал на "находку" очень спокойно, заявив, что за рулем была его жена и после ДТП она вызвала скорую и уехала в больницу.

При этом известно, что медики с проспекта Победы из-за аварии никого не госпитализировали.

Судя по кадрам, удар был довольно сильным, а у автомобиля после аварии практически полностью уничтожена передняя часть кузова, а также существенно повреждена задняя часть машины.

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